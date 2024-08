🎥 Zo warm is het dus in Spanje? Teamkok bakt eitje ... op straat!

Het is heel warm in Spanje. Niet voor het eerst gaan dan ook stemmen op of het wel verantwoord is om in zo'n hitte te koersen. Hoe warm het precies is? Als je de beelden van Astana mag geloven héél warm.

Elke dag vlot over de dertig graden, eerder deze week zelfs een keertje tot 43 gran Celsius: het is bijzonder warm en heet in de Vuelta a Espana. En dus is de vraag niet voor het eerst: is het nog verantwoord om daarin te koersen?

"Het hangt er voor een groot stuk vanaf of je het gewoon bent of niet om in extreme temperaturen te sporten", geeft Ruud Van Thienen, sportarts en inspanningsfysioloog verbonden aan de UGent, aan bij Sporza.

Eitje bakken

Volgens Van Thienen is het momenteel op het randje, maar kan het nog net. De rit naar Cordoba was in ieder geval opnieuw een van de heetste uit de geschiedenis van het (Spaans) wielrennen.

De teamkok van Astana liet in een filmpje op de sociale media zien hoe warm het precies was deze week. De man in kwestie ging namelijk een eitje bakken midden op straat in een pannetje.

En het pannetje was klaarblijkelijk warm genoeg om voor een gerechtje te kunnen zorgen. Laat ons zeggen dat het toch heel warm is en echt wel op het randje daar in Spanje.