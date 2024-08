📷 Eén van de topfavorieten geeft op in de Vuelta: "Hij voelde zich onwel"

Joao Almeida geeft op in de Ronde van Spanje. Dat laat zijn ploeg UAE Team Emirates weten op hun officiële kanalen. De Portugees, toch één van de topfavorieten voor de eindzege in de Vuelta, is besmet met het coronavirus.

“João voelde zich onwel tijdens de achtste etappe van de Ronde van Spanje”, klinkt het bij ploegdokter Adrian Rotunno.

“Na verder onderzoek en een PCR-test die een Covid 19-infectie bevestigde, is besloten hem uit de wedstrijd te halen in het belang van zijn eigen veiligheid, die van het team en die van het peloton.”

Almeida reist naar huis om te herstellen van zijn coronabesmetting. Hij stond op de 26ste plek in het klassement, op 9 minuten en 6 seconden van leider O’Conner.

