Gesink kan de taferelen van Wout, Sarah en de kinderen wel waarderen en onthult een interne uitspraak van Van Aert

De taferelen van een dolblije Wout van Aert, die zijn vreugde deelt met zijn kinderen en vrouw Sarah, verovert ieders harten. Ook zijn ploegmaat Robert Gesink kan het wel waarderen.

Robert Gesink stond na de derde ritoverwinning van Wout van Aert in de Vuelta Eurosport te woord en onthulde wat zijn Belgische teamgenoot binnen de groep over deze etappe gezegd had. "Hij zei tijdens de rustdag dat hij er zeker voor wilde gaan. Groot respect dat hij het kon afwerken. Het was een superzware dag van bij de start."

Een zege van Van Aert lag dus niet voor de hand, maar die legde er duchtig de pees op, zoals in zijn beste dagen. "Het was een supersterke kopgroep. Het hele peloton heeft afgezien, misschien nog meer dan in de rit naar Granada. Superblij voor Wout. Ik denk wel dat hij zich amuseert", zegt Gesink met de glimlach op het gezicht.

De Vuelta ligt Van Aert goed

Dat heeft niet enkel met de overwinningen van Van Aert te maken. "Zijn gezin is hier. Hij geniet er samen met hen van en dat is mooi om te zien. De Vuelta is eens een andere koers voor hem, maar het lijkt een koers te zijn die hem heel goed ligt. Als ploeg proberen we hem natuurlijk goed te ondersteunen. Hij stelt altijd grote doelen."

Meestal liggen een aantal van die doelen in het voorjaar. Nu is het zo dat in de Vuelta dag na dag nieuwe doelstellingen worden nagestreefd. "Elke dag maken we een plan om hem te laten doen waar hij het beste in is: ritten winnen." Van Aert heeft inderdaad al laten zien dat dit met het huidige vormpeil geen probleem is.

Ruime voorsprong Van Aert voor groen

Wat rest er nu nog? "De groene trui is duidelijk nog een doel, hij staat nu al heel wat punten voor. Er zullen nog wel meer ritten zijn waar hij op mikt."