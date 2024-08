Hoe kan dat nu werken, die twee samen? Merlier en Philipsen doen hun zegje

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Merlier of Jasper Philipsen in de EK-selectie? De bondscoach heeft echter beide sprinters geselecteerd voor het grote kampioenschap.

Het is geen of-, maar een en-verhaal geworden. Zowel Tim Merlier als Jasper Philipsen zitten in de EK-selectie. Toch wel een vreemde keuze om twee topsprinters mee te nemen.

“Het zou mooi zijn om eerste en tweede te worden”, knipogen de twee bij Sporza, al willen ze natuurlijk allebei liever op positie één eindigen.

“Iedereen krijgt zijn kans op de zege en dat is mooi”, zegt Jasper Philipsen. “Iedereen die geselecteerd is, verdient dat ook. Ik hoop op een mooie koers en eventueel een sprint. Maar op dit parcours kan je ook geen sprint krijgen.”

Een spurt met twee sprinters in dezelfde ploeg, dat lijkt wel om problemen vragen. “Als het tot een sprint komt, is het logisch dat we allebei onze kans gaan.”

“Die kans bestaat”, reageert Tim Merlier ook meteen. “Ik ben best wel opgelucht dat ik naar het EK mag. Het is een hele mooie kans in eigen land en het zou mooi zijn om daar weer een trui te nemen.”

Tim Merlier ziet er geen probleem in, maar is toch voorzichtig om met twee sprinters aan de start van een EK te staan. “Het heeft in het verleden al gewerkt, ik vermoed nu ook.”