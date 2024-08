Na Uijtdebroeks nog een Belg in de problemen: Lennert Van Eetvelt stilaan radeloos in de Vuelta

Lennert Van Eetvelt verloor de voorbije dagen een paar minuten en vreest daar ook de komende dagen voor. De kopman van Lotto Dstny zag ook daags na de rustdag stevig af.

In de vierde etappe verloor Lennert Van Eetvelt nog nipt de sprint tegen Primoz Roglic, in de achtste etappe werd Van Eetvelt nog eens negende. Sindsdien gaat het echter bergafwaarts met de jonge Belg van Lotto Dstny.

"Ik voel me niet zo goed als ik me zou willen voelen", zei Van Eetvelt voor de start van de tiende etappe. "Gisteren was misschien wel een van mijn slechtste dagen op de fiets." Van Eetvelt moest even lossen, maar verloor wel geen tijd.

Ademen moeilijk voor Van Eetvelt

"Al van op de eerste klim kreeg ik het moeilijk. Het was alsof ik niet kon ademen. Ik zei tegen de jongens om me op te geven en dat ik wel op het gemakje zou binnenkomen", ging Van Eetvelt verder.

"Mijn ploegmaats bleven voor mij vechten en ik voor hen. Maar het was geen leuke dag. Ik heb geen idee wat er mis is. Mijn benen voelen fris aan en ik voel me ook goed gerecupereerd. Ik kan gewoon niet ademhalen."

"We zullen zien of ik nog kan verbeteren de komende tien ritten. Binnen een paar dagen zal mijn klassement waarschijnlijk wel voorbij zijn", voorspelt Van Eetvelt nu al.

Campenaerts heeft bijzonder wondermiddeltje voor Van Eetvelt