Thibau Nys blikt heel ver vooruit en zegt wat hij binnen vijf jaar wil doen

Thibau Nys heeft er een fantastisch wegseizoen op zitten. En dat smaakt duidelijk naar veel meer bij onze landgenoot.

Thibau Nys is voor alles en iedereen een pure veldrijder. Hij wordt zo maar al te vaak vergeleken met zijn vader Sven, maar dat wil hij helemaal niet doen.

Nys reed een fantastisch wegseizoen dit jaar. Hij pakte het derde grootste aantal internationale ritzeges, na Tadej Pogacar en Tim Merlier. In elke rittenkoers die hij reed pakte hij minstens één etappezege.

Ook al wil hij het veldrijden niet vergeten, toch is het duidelijk dat er voor Nys Junior veel toekomst ligt in het wegwielrennen. En daar heeft hij ook de nodige ambities in.

In het programma Café Congé op Play4 vroeg presentator James Cooke de renner in zijn glazen bol te kijken en te zeggen waar hij binnen vijf jaar zou staan.

Nys vertelde dat het zijn bedoeling is om de klassiekers te rijden en zeges te pakken. Hij liefst van al zou hij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schrijven.