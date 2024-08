Belg Mauri Vansevenant is de volgende bij T-REX Quick-Step die wat van zich afbijt en zegt wat Landa graag zal horen

Mauri Vansevenant zal bij het losrijden na de twaalfde Vueltarit wel gevoeld hebben dat hij diep is gegaan. Hij beet tijdens de rit van zich af, zoals het een 'dino' van T-REX Quick-Step betaamt.

Dat heeft opnieuw wel slechts een ereplaats opgeleverd. Dat is zowat het mantra voor zijn ploeg in de Vuelta van 2024. In de voorgaande dagen waren het William Junior Lecerf en James Knox die het met een aanvalspoging probeerden. Deze keer was het dus aan Mauri Vansevenant om zijn kans te wagen in een lastige Vueltarit.

Dat deed Vansevenant door in eerste instantie deel uit te maken van een vlucht die een ruime voorgift kreeg. Het was dan uitkijken wie zich kon onderscheiden op de slotklim. De West-Vlaming trachtte dat te doen met een versnelling op 12 kilometer van de meet. Hij werd overruled en vijf renners slaagden er in voor hem te finishen.

Vansevenant zag kansen voor kopgroep

"Ik voelde me goed en sprong mee met de kopgroep, want ik voelde dat deze groep kansrijk was voor de ritzege. We hadden een mooie voorsprong, maar op de slotklim voelde ik dat het lastig voor mij ging worden want ik voelde me leeg", reageert hij op de site van Soudal Quick-Step. Vansevenant zat al door zijn beste krachten.

Zo is het uiteraard onmogelijk om in aanmerking te komen voor de overwinning. Aan zijn inzet heeft het niet gelegen. "Ik gaf alles en was niet ver van het podium. Dus ik ben content met dit resultaat en gemotiveerd om de ploeg en vooral Mikel te helpen." Landa staat nu vijfde in het klassement en zal zijn hulp nog goed kunnen gebruiken.

Zesde plaats voor Vansevenant

Vansevenant strandde in de twaalfde etappe op een zesde plaats en op 40 seconden van de uiteindelijke ritwinnaar Pablo Castrillo.