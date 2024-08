Dit heeft Wout van Aert te zeggen na tweede plaats in Vuelta: "Mijn ploegmaats zouden me afmaken als ik dat zeg"

Wout van Aert greep naast de ritzege in de Vuelta a Espana. Toch deed hij al bij al wel opnieuw een prima zaak met zijn tweede plaats (voor groen) en met tien extra bergpunten voor de bergtrui.

Wout van Aert werd nipt geklopt door Kaden Groves in de rit van zaterdag. Toch had hij zich naar eigen zeggen niets te verwijten: "Kaden Groves was net dat tikkeltje sneller. Ik denk niet dat ik echt een fout maak in de sprint."

"Het was een spurt bergop, dus ik wist dat ik niet te vroeg mocht beginnen. Ik ga op het juiste moment aan en even dacht ik dat ik voor hem reed. In de laatste meters schoot de kramp in mijn benen en ging Kaden me weer voorbij."

© photonews

En dus was het net niet voor Wout van Aert. Dat vertelde hij duidelijk aan Sporza. Misschien dat Groves iets te veel over had, omdat de race nog niet zwaar genoeg was? "Dat durf ik niet te zeggen, ik denk dat mijn ploegmaats me dan zouden afmaken."

Gratis punten op laatste klim

Onderweg pakte van Aert wel nog tien knappe punten voor de bergtrui, waardoor hij stilaan van twee truien mag dromen in Madrid. "Het was al een hele zware rit en ik ben heel trots op hoe we die hebben proberen te controleren."

"Vooral in het begin van de etappe, toen we als enige voor een sprint kozen. Ook op de laatste klim had ik al mijn ploegmaats nodig. Die punten voor de bergruit? Ze lagen er praktisch gratis voor het oprapen. Wanneer niemand ervoor sprint, zal ik ze natuurlijk meenemen."