Wout van Aert moet niets: geen ritzege, wel bergtrui steviger in handen

Ook op zaterdag stond er in de Vuelta een pittige etappe op het programma. Wout van Aert was andermaal actief, maar won een keertje niet.

Kaden Groves bleek in de finale sprint net te snel voor Wout van Aert. Die grijpt en passant wel een aantal extra punten voor het bergklassement.

De rit van zaterdag was er eentje tussen Villafranca del Bierzo en Villablino over zo'n 200 kilometer. In de slotfase was er nog een beklimming van eerste categorie.

© photonews

Met oog op een eventuele groepssprint en ook met oog op die klim en eventuele bergpunten hield onder meer het team van Wout van Aert de boel gesloten.

Tien bergpunten extra

De Belg liet zijn team werken om een kopgroep van zes met onder meer Campenaerts en Meurisse onder controle te houden. En op de slotklim wist van Aert vervolgens zijn duit in het zakje te doen en tien extra bergpunten te pakken.

Misschien dat hij daardoor iets van zijn krachten kwijt was, want in de slotsprint kwam hij wel even voorbij Groves, maar die pakte uiteindelijk toch de ritzege. In de strijd om groen en de bollen blijft hij wel de absolute primus.