Groves zit na Van Aert met een ander Belgisch probleem aan zijn been

Kaden Groves vecht momenteel met Wout van Aert om het groen in de Vuelta. Maar hij heeft nog een ander Belgisch probleem aan zijn been.

Kaden Groves bijt in de Vuelta momenteel zijn tanden stuk op Wout van Aert. Onze landgenoot verzamelde al heel wat punten voor het groen en lijkt het zo goed als zeker te zullen halen van de Australiër.

Een etappe in de Giro staat al op het palmares van Groves, in de Vuelta pakte hij al zes etappezeges en schreef hij ook nog eens de puntentrui op zijn naam. Logisch ook dat je dan denkt aan het summum, namelijk in de Tour de France jezelf showen.

Alleen zit hij bij Alpecin-Deceuninck, waar hij tot 2026 onder contract ligt, met een ander groot Belgisch probleem: Jasper Philipsen. De concurrentie aangaan met een topsprinter binnen je ploeg, het is geen sinecure.

Toch droomt Groves van de Tour. “Idealiter kan ik volgend jaar de Tour rijden aan de zijde van Jasper”, zo zegt Groves aan Cyclingnews.

“We zijn verschillende type sprinters. Ikzelf ben beter in de sprints met een beperktere groep, dus hopelijk is er plaats voor ons allebei in de selectie. We hebben in het verleden al bewezen dat we goed samen kunnen koersen.”