Wout van Aert haalt grapje uit voor start van bergrit in Vuelta

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert voelt zich duidelijk goed in zijn vel in de Vuelta. Voor de start vanmiddag was er zelfs tijd voor een grapje.

De renners staan vandaag voor een loodzware bergetappe in de Ronde van Spanje, maar het moreel zit duidelijk nog heel erg goed bij Wout van Aert. Dat kan ook moeilijk anders met drie ritzeges achter je naam en als leider in het punten- en bergklassement. Hij oogde dan ook zeer ontspannen vandaag. Toen hij voor de start gevraagd werd hoe hij de bergtrui zou verdedigen deed hij even de wenkbrauwen fronsen bij wie bij hem stond. “De meeste punten zijn op de slotklim te rapen”, klonk het heel erg droog bij Het Laatste Nieuws. “Dus daar ga ik voor. Nee, grapje. Het is een superzware rit en ik heb deze week al veel gegeven.” De benen zullen bepalen of Van Aert meegaat in een vlucht om zo alsnog wat punten te sprokkelen. “En zelfs in de ontsnapping zullen wellicht lichtere renners zitten die op die steile percentages beter uit de voeten kunnen dan mij.” De conclusie is dan ook duidelijk. “Dus een goeie uitslag is absoluut geen doel. De verzetskeuzes? Het is gewoon een kwestie van boven geraken. Daar zijn geen goeie versnellingen voor.”