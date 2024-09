Bondscoach Vanthourenhout zag unieke kans voor Van Aert: "Ik heb dat Wout gezegd"

Wout van Aert heeft een streep getrokke onder zijn seizoen en mist het EK en WK. Bondscoach Sven Vanthourenhout baalt enorm.

Geen EK of WK op de weg voor Wout van Aert. Dat is het harde verdict na zijn valpartij in de Vuelta. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag meteen dat het niet goed zat, omdat Van Aert normaal altijd doorbijt.

Van Aert liet deze keer zien dat hij pijn had. "Ik kan me voorstellen dat Wout nu zéér, zéér teleurgesteld is. Wout is wel een man die altijd terugvecht, maar ik onthoud de menselijkheid van dit verhaal", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

WK in Zürich op maat van Van Aert

De bondscoach hoopt dan ook dat Van Aert zich optrekt aan de vorm die hij had in de Vuelta. En die was bijzonder goed. Vanthourenhout zag Van Aert dan ook schitteren op het WK in Zürich eind september.

"Zwijg erover. Ik was op verkenning in Zwitserland. Ik zag daar echt voor Wout een mogelijkheid om wereldkampioen te worden." Vanthourenhout heeft het onder meer over de aard van het parcours, de hellingen, de brede wegen..

Er waren heel veel factoren die Vanthourenhout sterkten in zijn geloof dat Van Aert in Zürich wel eens heel dicht bij de regenboogtrui zou zijn. "Ik heb dat Wout gezegd. Ik geloofde er echt in. Dat is nu super jammer. In de eerste plaats voor Wout zelf."