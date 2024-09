José De Cauwer komt nu al met welgemeende lofbetuiging aan Roglic: "Daar wordt niet meer over gesproken"

De koers is nog niet gereden, maar José De Cauwer komt al met een lofbetuiging aan Primoz Roglic, die aan de leiding gaat in de Vuelta. Iedereen gaat er van uit dat die laatste binnen een paar dagen opnieuw de Vuelta wint.

Roglic zelf wil dat nog niet zo uitspreken, maar genoot in het flashinterview wel van zijn dubbelslag. "Ik had al mooie herinneringen aan deze klim, hij heeft mij opnieuw niet teleurgesteld", zei hij over de Alto de Moncalvillo. "Mooi zo." Zijn ploeg heeft daar zeker aan toe bijgedragen. Red Bull-BORA-hansgrohe versmachtte de tegenstand.

"Het was niet echt het plan om van op 5 kilometer van de aankomst solo te gaan. Ik had de ritzege niet nodig. We moesten allen aan hetzelfde zeel trekken en hebben dan toch de beslissing genomen om er voor te gaan. Of de klus geklaard is? Niet echt, want morgen is er nog een superzware koninginnenrit. Daarna wacht nog een beslissende tijdrit in plaats van de traditionele rondjes in Madrid."

De 40ste rode trui voor Roglic

Daarom blijft Roglic toch nog op zijn hoede. "Het is verre van gedaan. Ik ben wel verrast door de kloof die ik nu heb. Het is beter dan tegen een achterstand van vijf minuten aan te kijken. Ik ben blij met de manier waarop ik functioneer en ik ben vooral blij met de ploegmaats." Roglic neemt de leiding in het klassement over van O'Connor. "Is het mijn 40ste rode trui? Wow, leuk."

© photonews

José De Cauwer gaf commentaar tijdens de VRT-uitzending en merkte iets op aan de nieuwe leider. "Ik zie meer en meer een ontspannen Roglic. Die rug, daar wordt niet meer over gesproken. Het is goed voor hem zoals het is. "Ik kan me er iets bij voorstellen, ook gezien het hele verhaal met Red Bull, nadat hij bij een ploeg is vertrokken waar hij toch grote successen behaalde."

De Cauwer onder de indruk

Een opsteker voor de Sloveen na zijn val in de Tour. "Ooit nog de Ronde van Frankrijk winnen zal moeilijk zijn, maar hij heeft hier toch de puntjes op de i gezet. Chapeau, echt waar. Hij doet het ook met aanvallende momenten. In het spoor blijven en dan op de streep een paar seconden pakken, zoals Roglic wel vaker doet, is er nu niet bij. Mooi."