Analist heeft lof voor twee vermoedelijke WK-Belgen: "Wat kan hij niet?"

Wout van Aert zal er niet bij zijn op het EK in Limburg en op het WK in Zürich. En dus is Evenepoel zeker voor het WK de (enige) echte kopman. Wie moet er met hem mee naar Zwitserland? Marc Sergeant laat zich uit over de zaak.

Op het WK in Zürich wordt Remco Evenepoel dé uitgesproken favoriet bij de Belgische nationale ploeg na het uitvallen van Wout van Aert. En dus moet de jonge Belgische Olympische kampioen knopen helpen doorhakken.

Marc Sergeant heeft verder veel lof voor een aantal van de mogelijke ploegmaats van Remco Evenepoel op het wereldkampioenschap. Dat geeft hij dan ook zeer duidelijk aan.

© photonews

Tiesj Benoot is voor hem een zekerheid in de WK-selectie: "Wat kan Tiesj Benoot niet? Je kan hem mee vooruit sturen zodat je de controle weet te bewaren, maar in Parijs heeft hij net zo goed bewezen dat hij kilometerslang op kop kan rijden."

Lof voor Benoot en Stuyven

"Dat hij erbij zal zijn in de Belgische selectie, daar kan je van op aan." En ook over Jasper Stuyven mag dat gezegd worden volgens Sergeant. Ook over hem is hij lyrisch in Het Nieuwsblad.

"In de Tour de France was Stuyven er vaak nog bij in de zwaardere etappes op momenten dat je dat eigenlijk niet meer van hem verwachtte. Dat is bemoedigend voor dit zware WK-parcours. Als we hem vooruit kunnen sturen, zit de rest gebeiteld."