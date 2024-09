Klassementsman laat José De Cauwer lange tijd op zijn honger zitten: "Hij moet toch bloed ruiken?"

José De Cauwer ziet natuurlijk graag volle bak strijd tussen de klassementsmannen. Soms laat die lang op zich wachten.

De Cauwer becommentarieerde tijdens de VRT-uitzending de twintigste en voorlaatste etappe uit de Vuelta. De voorlaatste rit in lijn ook. Op de Picon Blanco behield Primoz Roglic de controle over de zaak. Dat was te verwachten, maar De Cauwer had wel gedacht dat Enric Mas vroeger met een demarrage zou komen om zo nog een plek op te schuiven in het klassement.

"Mas moet nog komen met een aanval. Die moet er komen", zei De Cauwer vastberaden op een bepaald moment. Al maakte die vastberadenheid snel ruimte voor twijfel. "Hij gaat toch proberen om tweede te worden?" De Cauwer herhaalde zijn vraag nog een keertje. "Hij moet toch bloed ruiken?" Het is nu nog Ben O'Connor die op de tweede plaats staat in het klassement.

De Cauwer stelt bij veel renners vermoeidheid vast

De Cauwer ging ook wel alsmaar meer beseffen dat de vermoeidheid iedereen parten speelt aan het einde van de grote ronde. "Er zijn er bij die niets meer hebben om achter te houden", stelde hij vast. In de slotkilometers kwam die verwachte versnelling van Mas er alsnog. "Hoe scherp is het mes tussen zijn tanden nog? Zit er nog iets op?"

Jawel, was het antwoord, maar het volstond niet om om Eddie Dunbar nog van zijn tweede ritzege te houden. Feest dus bij Jayco AlUla. José De Cauwer leefde dan ook volop mee met Valerio Piva, de in België bekende ploegleider die nog altijd meedraait in het profwielrennen. "Wat denk je dat het wordt in de ploegwagen van Valerio Piva?"

De Cauwer verwacht nog duel Mas - O'Connor

De Cauwer voorspelt dat het in de tijdrit naar Madrid vooral nog zal gaan om de tweede plaats in het klassement. Om de strijd tussen Mas en O'Connor dus. O'Connor begint aan die tijdrit met een voorsprong van welgeteld negen seconden op Mas.