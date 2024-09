🎥 Nederlandse zege in straffe Bemer Cyclassics, Tim Merlier moet opgeven

De Nederlander Olav Kooij heeft de 27ste Bemer Cyclassics gewonnen. Er was opnieuw geen goed nieuws over Tim Merlier te horen.

Het deelnemersveld van de Bemer Cyclassics was ontzettend straf, met sprinters Jonathan Milan, Tim Merlier, Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Olav Kooij, Caleb Ewan en Jasper Philipsen aan de start.

Een ideale generale repetitie voor het EK in Limburg. Het parcours in en rond Hamburg bestond uit 177 kilometer, maar het peloton waakte goed dat het op een massasprint zou uitdraaien. En dat gebeurde uiteindelijk ook.

Tim Merlier was er toen al niet meer bij. Het peloton was op 75 kilometer van de finish opgeschrikt door een grote valpartij. De renner van Soudal-QuickStep was het grootste slachtoffer. Hij moest opgeven. Geen goed teken richting het EK.

Merlier was ook al opgestapt in de Renewi Tour. Het is uitkijken of hij niet de volgende opgever wordt voor het EK in Limburg.

Jasper Philipsen geraakte tijdens de sprint ingesloten, Olav Kooij haalde het uiteindelijk voor Jonathan Milan en Biniam Girmay. Jordi Meeus werd vierde.