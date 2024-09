Campenaerts topfavoriet voor tijdrit in Vuelta? Renner van Lotto Dstny doet enkele straffe uitspraken

De Vuelta wordt vandaag afgesloten met een tijdrit. Victor Campenaerts is één van de outsiders voor de ritzege.

De voorbije dagen verliepen niet ideaal voor Victor Campenaerts, maar hij lijkt ondertussen weer helemaal in orde om nog eens te shinen in de afsluitende tijdrit van de Vuelta.

Nochtans kreeg hij deze week af te rekenen met buikloop. “Ik kon niets eten en heb na één uur koers zelfs moeten overgeven…”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Een stunt in de slottijdrit behoort zeker te lukken. De afstand, 24,6 kilometer, lijkt ook een haalbare kaart te zijn voor onze landgenoot van Lotto Dstny.

“Ik ga er vol tegenaan gaan zoals in de Tour, toen ik vijfde werd in de eerste tijdrit. Mijn voornaamste concurrenten worden Stefan Küng, Brandon McNulty en Primoz Roglic. Ik heb ze allen al eens geklopt, maar zij mij ook.”

Zaterdag ging Campenaerts alvast in besparingsmodus. “Ik heb net voor de slotcol naar Picon Blanco nog van fiets gewisseld, zodat ik met een lichte versnelling rustig naar boven kon peddelen. Ik reed helemaal alleen omhoog en dat was ook wel kicken. Het is straf hoe mijn populariteit in Spanje is gestegen, na mijn ritwinst in de Tour.”