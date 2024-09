Ook exit Tim Merlier voor EK? Renner komt zelf met update na nieuwe valpartij

Tim Merlier gaf vandaag op in de Bemer Cyclassics. Hij kwam na afloop met een statement over zijn toestand.

Nadat Tim Merlier vorige week opgaf na een valpartij in de Renewi Tour moest hij dat ook vandaag doen in het Duitse Hamburg, tijdens de Bemer Cyclassics.

Op goed 75 kilometer van het einde was er een grote valpartij en Merlier was daarvan het grootste slachtoffer. De sprinter deed zijn verhaal aan Het Nieuwsblad.

“Er was ineens een vertraging in het peloton zoals dat dertig keer per koers gebeurt”, vertelt de sprinter van Soudal-QuickStep. “Er werd geremd, en die jongen achter mij kon niet tijdig ingrijpen. Hij pakte me van links mee. Een koersincident.”

Merlier zat in het wiel van Bert Van Lerberghe en kon niet direct weg. “Met nieuwe schaafwonden tot gevolg. Dit keer wat op de knie en op het achterwerk.”

De spurter probeerde niet meer om nog te koersen, hij stapte direct in de volgauto wat het slechtste deed vermoeden. “Gewoon omdat ik mij daarbij het best voelde. Ik wou geen extra risico’s nemen in functie van volgende week zondag.”

Hij hoopt dat de schaafwonden snel genezen, maar het EK komt hoe dan ook niet in het gedrang, zo was Merlier heel erg duidelijk.