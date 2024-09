Thibau Nys naar het WK in Zürich? Marc Sergeant heeft duidelijke mening

Thibau Nys heeft er een wonderbaarlijk 2024 opzitten, ook op de weg. En dus zou het WK in Zürich misschien wel een ultieme bekroning zijn van zijn jaar. Maar is het ook een must? Dat is een heel andere vraag.

Als u het aan ons zou vragen, dan zouden we Thibau Nys zeker ooit graag eens aan het werk willen zien op een WK. Maar of het dit najaar al moet? Neen, niet meteen. De jonge Belg liet dit seizoen al heel wat mooie dingen zien. Met die goede vorm en wat extra training de crosswinter intrekken lijkt een garantie op succes. En ook voor Marc Sergeant hoeft het nu niet per se dit jaar te zijn. © photonews "Ik denk eigenlijk niet dat we Thibau Nys nog op de weg gaan zien dit seizoen. Hij gaat zich klaarmaken voor de crosswinter", aldus Sergeant in zijn WK-analyse voor Het Nieuwsblad. Slim bezig met Nys "Maar als hij nog wat in de tank heeft: wie weet? Ik zou er niet op aandringen eerlijk gezegd. Ze zijn slim met hem bezig, laat hem vooral niet te veel hooi op zijn vork nemen." De definitieve selectie wordt op dinsdag gemaakt. Dan weten we welke renners Remco Evenepoel zullen moeten gaan bijstaan in Zwitserland.