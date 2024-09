🎥 "Hij doet Van Aert na": ploegmaat bij Visma Lease a Bike probeert stunt van Wout uit

Herinner je nog de verrassing van Wout van Aert in de tijdrit in Parijs? Eén van zijn ploegmaten bij Visma Lease a Bike probeerde het zondag in de Vuelta.

Wout van Aert verraste in de tijdrit op de Olympische Spelen in Parijs door met twee volle wielen te rijden. Zijn ploegmaat Edoardo Affini deed die stunt nog eens over in de slottijdrit van de Vuelta, zondag in Madrid.

Voor Wout van Aert leverde het brons op en onze landgenoot was toen overtuigd dat hij zonder de volle wielen zeker niet op de derde plaats zou geëindigd zijn. Al was het wel opletten, want twee volle wielen is gevaarlijk als er wind staat.

Voor Affini liep het echter niet zo’n vaart. Hij werd op de tijdrit van net geen 25 kilometer twaalfde. Al had hij er meteen ook een verklaring voor waarom hij wat verder in de stand eindigde.

“Een tijdrit na drie zware weken is altijd anders”, zei de Italiaan in een bericht van zijn team Visma Lease a Bike. “Ik ben om eerlijk te zijn niet geheel tevreden met mijn tijd.”

“Ik heb alles gegeven wat er nog in de benen zat. Het was de voorbije weken iedere dag volle bak, en dat is niet in de koude kleren gaan zitten.”

Ook op Eurosport merkten ze de volle wielen meteen op. “Affini doet Van Aert na. De Italiaan rijdt ook met een dicht voorwiel, al lijkt hij al snel last van de wind te hebben…”, klonk het.