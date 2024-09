📷 INEOS Grenadiers komt met verontrustend nieuws over Pidcock: WK in gevaar?

Een valpartij in de slotetappe van de Tour of Britain zorgde dat Paul Magnier moest opgeven. Dat lot was ook weggelegd voor Tom Pidcock.

Zijn ploeg INEOS Grenadiers komt ondertussen met een medische update. Hij zal de koersen in het Canadese Québec en Montréal al zeker missen.

“Na zijn val in de zesde etappe van de Tour of Britain, bevestigen we dat Tom Pidcock een hersenschudding heeft opgelopen”, schrijft INEOS Grenadiers op X.

“Hij zal huiswaarts keren om te herstellen en blijft onder toezicht van ons medische team, terwijl hij ons protocol voor het hervatten van de training na een hersenschudding volgt. Helaas betekent dit dat hij niet van de partij zal zijn in de komende Canadese koersen.”

Deze forfait zorgt ondertussen ook voor de nodige twijfel of de Brit wel in staat zal zijn deel te nemen aan het WK in Zürich.

Following the crash in stage six of the Tour of Britain we can confirm that @tompidcock has sustained a concussion. He will return home for recovery and remain under the supervision of our medical team whilst he follows our concussion 'return to training' protocol.… pic.twitter.com/UrGLhWF507