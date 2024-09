Sven Nys ziet dat zijn zoon spontaniteit niet verliest maar Thibau Nys is op zijn 21ste wel al een groot voorbeeld

Zien we zulke mooie taferelen tussen Sven en Thibau Nys opnieuw in het aankomende crossseizoen. Het zou best kunnen. Thibau is wel al een voorbeeldfiguur geworden binnen Baloise-Trek.

Dat houdt hem niet tegen om gewoon zichzelf te blijven. Sven Nys onderstreept dat door op de website van Trek te vergelijken hoe bijvoorbeeld een Van der Haar zijn leven als crosser plant en jongens als Thibau en Pim Ronhaar dat doen. Of niet doen. "Lars van der Haar is veel meer gestructureerd, die kijkt 3-5 maanden vooruit."

Dat is niet bij elke veldrijder van de ploeg het geval. "Thibau en Pim Ronhaar, die zeggen een week voor een cross: "Oh ja, ik moet een vlucht boeken, want ik koers dit weekend in Spanje". Het is dus compleet anders. We moeten hen helpen met op voorhand plannen maken, dat haalt ook het stressniveau naar beneden", weet Sven Nys.

Thibau Nys een rolmodel

Ondertussen is zijn zoon Thibau wel al een rolmodel geworden voor andere jonge talenten, zoals belofte Seppe Van Den Boer. "Seppe is nog aan het leren. Hij kijkt naar Thibau en Lars en zegt: "Oh, dat is nog wel een hele grote stap". Hij moet nog wat beter met de druk omgaan. Hij is misschien wat nerveus en legt zichzelf druk op."

Hoe kunnen die jonge talenten oppikken wat de juiste aanpak is? "Ze kijken gewoon naar wat de oudere renners doen. We hebben renners als Lars en Thibau die goed zijn in het spreken met jongeren voor de cross. Ze gaan naar de U23-jongens en zeggen: "Hey, ik heb de verkenning gedaan, dit is wat ik gezien heb. Ik kan je helpen de goede lijnen te rijden, laten we even samen rijden.""

Peptalk van Nys helpt jongeren bij Baloise-Trek

Sven Nys heeft al meermaals vastgesteld dat dit zeker en vast helpt. "Dat maakt de jongeren wat meer relaxed."