Directeur van de Vuelta heeft mooie boodschap voor Wout van Aert

De Ronde van Spanje zit er een goede week op. Hoog tijd voor koersdirecteur Javier Guillen om een balans op te maken.

Bij de Vuelta zijn ze heel tevreden over de voorbije editie, zo laat koersdirecteur Javier Guillen weten in een gesprek met de Spaanse sportkrant AS.

“Heel positief, vooral omdat onze wens dat we een open en competitieve race zouden krijgen uiteindelijk uitkwam”, klinkt het. “Dat zochten we en uiteindelijk was Ben O'Connor de sleutel was naar een succesvolle Vuelta met veel strijd.”

Ook Wout van Aert kwam in de nabespreking aan bod. “Ik kan hem alleen maar prijzen. Hij is een van de beste renners ter wereld en was de grootste publiekstrekker van de race totdat hij helaas viel”, gaat Guillen verder.

Hij hoopt dat onze landgenoot in de toekomst terug komt naar Spanje. “Sportief gezien was de Covadonga-etappe prachtig, met de overwinning van Marc Soler en de strijd tussen degenen in het algemeen klassement, maar die dag was het gevoel bitter omdat Van Aert was vertrokken. Het was triest op persoonlijk en professioneel vlak.”

Ook over eindwinnaar Roglic was Guillen heel positief. “Hij is de meest succesvolle renner en heeft zijn plekje veroverd in de geschiedenisboeken van de race. Over de Vuelta praten zonder Roglic te benoemen is onmogelijk en dat is een recht dat hij zelf verdiend heeft.”