Jasper Philipsen is dubbel teleurgesteld in bondscoach Sven Vanthourenhout

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor bondscoach Sven Vanthourenhout. Hij moest geregeld renners teleurstellen.

Bondscoach Sven Vanthourenhout had Jasper Philipsen al lang geleden naar voren geschoven als de enige kopman voor het EK in Limburg, maar uiteindelijk pakte hij ook sprinter Tim Merlier mee.

Daar moet Philipsen toch wel boos over geweest zijn. “Goh, boos… Niet razend of zo. Een beetje teleurgesteld misschien, maar ik snap de selectie volledig”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Ik had zelf een andere selectie gemaakt. Tim waarschijnlijk ook. Als sprinter is het fijn om te weten dat je in de selectie plan-A bent als het samenblijft. Dan weet je: de hele ploeg gaat voor mij werken. Nu zal het veel meer zoeken zijn.”

Olympische Spelen

En daarvoor was er ook al de ontgoocheling en teleurstelling van de Olympische Spelen in Parijs. Philipsen vindt dat hij daar ook had moeten staan.

“In het begin van het jaar ben ik nog gaan verkennen en toen vond ik die Montmartre-helling nog best meevallen. Wat uiteindelijk ook wel gebleken is. Nu, ik snap de bondscoach wel als hij kiest voor kopmannen Remco Evenepoel en Wout van Aert, met dan twee knechten daarnaast.”

Dat er maar een kleine ploeg naar Parijs mocht was ook deel van de reden dat Philipsen er niet bij was, al begrijpt hij dat toch niet.

“Ik stond op het moment van de Spelen vierde op de UCI-ranking. In welke sport mag iemand die zo hoog staat op de ‘wereldranglijst’ niet naar de Spelen? Dat vind ik absurd. Ik had Parijs graag meegemaakt, maar misschien heb ik over vier jaar een herkansing in LA.”