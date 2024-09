📷 Visma-Lease a Bike zet jarige Wout van Aert in de bloemetjes en komt ook met actie

Op de dag van de EK-wegrit viert Wout van Aert zijn 30ste verjaardag. Die zal hij wel thuis moeten vieren met vrienden en familie.

Wout van Aert wilde tijdens de EK-wegrit een eerste keer schitteren en hij mocht ook dromen van een goed resultaat met de vorm die hij had tijdens de Vuelta. Een zware valpartij en diepe wonde in zijn knie besliste er anders over.

Van Aert moest een streep trekken onder zijn wegseizoen van 2024, waardoor hij dus zowel het EK en het WK op de weg moet missen, maar ook het WK en EK gravel. Het WK gravel wordt dit jaar in Leuven gereden.

Visma-Lease a Bike zet Van Aert in de bloemetjes

Zijn 30ste verjaardag zal Van Aert dus met vrienden en familie moeten vieren in plaats van op het EK wielrennen. Visma-Lease a Bike is de verjaardag van Van Aert niet vergeten en zette hem in de bloemetjes op hun sociale media.

Om de pijn bij de fans van Wout van Aert toch iets te verzachten, pakt Visma-Lease a Bike uit met een speciale actie. Alle items van Wout van Aert kunnen vandaag met een korting van 20% worden gekocht.

Wanneer we Van Aert opnieuw in actie zullen zien, is nog niet duidelijk. Wellicht duikt hij deze winter het veld in, maar de focus zal net als vorig jaar wellicht liggen op het voorjaar.