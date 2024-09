Vader van Jasper Philipsen vreest voor zijn zoon op het EK: "Heb hem dat gezegd"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen en Tim Merlier zijn de twee Belgische kopmannen op het EK wielrennen in Limburg. Al vreest vader Patrick Philipsen dat er opnieuw naar zijn zoon zal worden gewezen.

Bondscoach Sven Vanthourenhout kon na de prestaties van Tim Merlier en Jasper Philipsen niet anders dan hen allebei te selecteren voor het EK wielrennen in Limburg. Er waren gewoon geen argumenten.

Merlier is de Belgische zegekoning van 2024 met al 13 overwinningen, met onder meer drie etappezeges in de Giro. Philipsen won negen keer, maar won wel Milaan-Sanremo en drie ritten in de Tour.

Krijgt Philipsen zwarte piet na EK?

Als Merlier of Philipsen Europees kampioen wil worden, dan zullen ze de andere moeten kloppen. Vader Patrick Philipsen is dan ook op zijn hoede en blijft het een vreemde situatie vinden.

"Ik heb Jasper gezegd dat hij moet oppassen dat hij de zwarte piet niet krijgt toegespeeld", zegt hij bij HLN. "Wat als het misloopt? Naar wie gaan ze dan wijzen?" De renners kunnen er weinig aan doen, maar het is wel een unieke kans.

De sprinters krijgen niet vaak de mogelijkheid om een trui te pakken. Op het WK is het wachten tot 2028 in Abu Dhabi. "Voor Jasper is dit echt een belangrijke wedstrijd. Je kan niet vaak kampioen worden."