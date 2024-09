Wereldkampioen Mathieu van der Poel kan niet stunten op EK en zegt waar het fout liep

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wereldkampioen Mathieu van der Poel heeft de Europese titel niet aan zijn palmares kunnen toevoegen. Hij viel wel meerdere keren aan, maar kon een massasprint niet ontlopen.

Mathieu van der Poel reed op zo'n 55 kilometer van de streep weg met Mads Pedersen, Christophe Laporte, Danny van Poppel, Jonas Rutsch en Arthur Kluckers. Hun voorsprong was nooit groter dan een halve minuut.

Op zo'n 25 kilometer van de streep werden Van der Poel en co gegrepen door de Italianen en de Belgen. "Ik heb er een lastige wedstrijd van gemaakt, maar Italië haalde ons terug. Dat was te verwachten, met dat sterke blok", zei Van der Poel bij In de Leiderstrui.

Van der Poel ontgoocheld na tweede plaats Kooij

Van der Poel moest ook toegeven dat hij niet echt over superbenen beschikte. Hij probeerde dan nog een rol te spelen als lead-out voor Olav Kooij in de massasprint, maar die was bijzonder hectisch door de tegenwind.

Kooij kwam tekort in de sprint en moest de Europese titel aan Merlier laten. "Dit is toch wel een ontgoocheling, denk ik", gaf Van der Poel eerlijk toe. "We hadden Olav denk ik beter moeten brengen."

Van der Poel zelf kwam als 30ste over de streep. Nu staat de Ronde van Luxemburg op het programma voor Van der Poel, van woensdag tot zondag. Dat wordt zijn laatste voorbereiding op het WK in Zürich op 29 september.