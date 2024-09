Te weinig in vorm? Renaat Schotte spreekt klare taal over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is de regerende wereldkampioen tijdrijden. En dat wil hij in Zwitserland graag nog eens over doen.

Renaat Schotte is er heilig van overtuigd dat Remco Evenepoel zichzelf zal opvolgen als wereldkampioen tijdrijden in Zürich. En daar zijn goede redenen voor.

“Hij krijgt een tijdritparcours voor de wielen geschoven zoals hij er nog nooit eentje gekregen heeft op een wereldkampioenschap”, zegt de wielercommentator op Sporza.

Evenepoel heeft volgens Schotte al troeven in handen. “Dit is een gedroomde kans op een verlenging. Voor Evenepoel is het bijna de titel die hij niet mag laten liggen.”

Op 46 kilometer zijn er amper 413 hoogtemeters in het parcours van de tijdrit op het WK opgenomen. Onze landgenoot lijkt op het juiste moment weer helemaal klaar na de decompressie na de Olympische Spelen.

“De Tour of Britain was perfect om in te rijden en hij heeft heel bewust een vrij zekere Europese tijdrittitel, zelfs met een mindere conditie was dat mogelijk, laten liggen om top te zijn op dit WK.”

Evenepoel heeft duidelijk niets aan het toeval overgelaten. “Laat er geen twijfel over bestaan: we zullen hier de best mogelijke Evenepoel te zien krijgen.”