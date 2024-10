Zonneveld klaar en duidelijk over Van der Poel: "Hij had bestraft moeten worden"

Het manoeuvre van Mathieu van der Poel op het WK blijft nazinderen. De Letse wielerbond stuurde een open brief en daar is Thijs Zonneveld het roerend mee eens. De UCI wuift het allemaal weg.

Even reed Mathieu van der Poel op een stoeprand op 60 kilometer van de streep op het WK in Zürich. De Nederlander wilde reageren op een aanval van Marc Hirschi en zat vast achter onder meer Remco Evenepoel.

Op sociale media werd er meteen opgeroepen om Van der Poel te diskwalificeren, omdat het rijden op het verhoogde voet- en fietspaden verboden is. Enkele toeschouwers moesten ook achteruit springen door het manoeuvre van Van der Poel.

Zonneveld wil boete voor Van der Poel

De Letse wielerbond stuurde een open brief over het incident en stelde "sommigen meer gelijk te zijn dan anderen." Van der Poel kreeg geen straf, terwijl hij volgens het reglement een 200 tot 1.000 Zwitserse frank (213 tot 1.066 euro) had moeten krijgen.

Analist Thijs Zonneveld is het helemaal eens met de open brief van de Letten. "De Letse bond heeft natuurlijk volkomen gelijk. De regel is vrij duidelijk en VDP had moeten worden bestraft - op z’n minst met een boete."

De UCI heeft het protest van de Letse wielerbond inmiddels afgewezen. Van der Poel behoudt zijn derde plaats en bronzen medaille dus, de Let Toms Skujins blijft dus vierde.