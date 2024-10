Mathieu van der Poel wereldkampioen gravel, diskwalificatie voor Belg met brons?

Mathieu van der Poel wint in Leuven het WK gravel. Hij maakte zijn favorietenrol helemaal waard.

Mathieu van der Poel was de grote favoriet om het WK gravel te winnen en dat heeft de Nederlander helemaal waargemaakt.

Hij was met Florian Vermeersch alleen weg, maar op iets meer dan dertien kilometer van het einde liet hij onze landgenoot achter om alleen aan te komen.

“Nog eentje voor in de collectie”, zei Mathieu van der Poel meteen na de finish in het flashinterview.

De vraag blijft natuurlijk of Van der Poel in deze regenboogtrui nog te zien zal zijn, want mogelijk heeft hij niet veel tijd in zijn programma om gravel te rijden. “Wie weet, iets om over na te denken.”

Van der Poel pakt zijn zoveelste wereldtitel, maar hij gaf nog mee dat elke koers dat hij wint nog altijd voor heel veel vreugde zorgt.

Vermeersch pakte de tweede plek, Quinten Hermans was derde. Al is het uitkijken of hij niet gediskwalificeerd wordt voor een beweging in de sprint naar Gianni Vermeersch toe. José De Cauwer denkt dat het niet erg genoeg is om iets van te maken.