Na de (bijna) stunt van Luc Bellings: Kan je vals spelen op het WK gravel?

Het gravelen is nog maar een jonge wielerdiscipline. In die optiek zijn er wellicht wel kinderziektes mogelijk, zeker ook in de tijdsopname.

Luc Bellings mag niet deelnemen aan het WK gravel. De ex-topchef had zich voor het WK gravel geplaatst, maar achteraf bleek dat hij met een andere renner zijn startnummer en chip had gewisseld. De vrees is dan ook groot dat er tijdens het eigenlijke WK ook vals gespeeld kan worden, want ook daar werkt iedereen met een chip met nummer. Er zijn wel UCI-commissaris aanwezig, maar dat is vooral bij de start en de finish. Onderweg liggen wel matten die de tijdsopname verzorgen. Die moeten er ook voor zorgen dat er wat informatie is wie waar zit in de koers. “Voor de rest is er heel weinig info”, zegt Jan Bakelants aan Het Laatste Nieuws." Je koerst blind. De meeste info krijg je van mensen aan de kant van de weg.” Dat zullen ze bij Alpecin-Deceuninck ook wel doen, zo vermoedt Bakelants. “Ik neem aan dat dit voor de broers Roodhooft (bazen van Mathieu van der Poel, red.) een prestigieuze wedstrijd is. Ik vermoed dat zij heel wat mensen gemobiliseerd hebben.”