Hoop bij Remco Evenepoel drastisch afgenomen en dus komen andere namen in beeld om Pogacar te verrassen

Na hun strijd in de Tour en op het WK konden we uitkijken naar een herkansing voor Evenepoel tegen Pogacar in de Ronde van Lombardije. Ondertussen staan de zaken er heel anders voor.

Tijdens de WK-wegrit was het voor Remco Evenepoel al vooral zwoegen om aan te klampen in de achtervolgende groep. Dat was misschien al een teken aan de wand, maar zijn vijfde plaats na een slopende koers in Zürich mocht nog altijd gezien worden. Het lijkt er op dat Evenepoel die dag er nog alles heeft uitgehaald met de laatste krachten in zijn benen.

Een opgave in de Giro dell' Emilia en een 53ste plaats in de Coppa Bernocchi geven niet meteen hoop op een sterk resultaat in Lombardije. In Tre Valli Varesine stopte het peloton met koersen door barre weersomstandigheden, maar deed Evenepoel dat al vroeger. Nu was er geen druk om in één van deze drie wedstrijden een zege te behalen.

Remco Evenepoel een trapje lager bij de kanshebbers

Dat is niet zozeer het probleem. Dat Evenepoel ook in de koers waar Pogacar afwezig was geen rol van betekenis speelde, is wel een veeg teken. Het zou al moeten lukken dat alles zaterdag perfect in zijn plooi valt. Met een klasbak als Evenepoel kun je dat weliswaar nooit uitsluiten, maar hij staat wel een trapje lager in de lijst met favorieten dan een paar weken geleden.

Dan zijn er uiteraard ook andere renners die opschuiven. Wie zouden dat dan kunnen zijn? In de eerste plaats denken we aan Primoz Roglic. Hij heeft na de Vuelta niet veel meer laten zien, maar weet wat het is om een Monument te winnen. Een Tom Pidcock komt ook in beeld. Hij finishte tweede in de Giro dell' Emilia en is geprikkeld wegens zijn onvrede bij INEOS.

Pogacar nog meer topfavoriet dan voordien

Ook een Michael Woods en Simon Yates moeten zich in de strijd kunnen mengen, in de eerste plaats dan in de strijd om een ereplaats. Tadej Pogacar blijft immers torenhoog favoriet. Wellicht zelfs meer dan ooit nu bij de vorm van Evenepoel vraagtekens geplaatst kunnen worden.