"Schoon van Wout van Aert": Nico Mattan houdt herinnering aan Frank Vandenbroucke levendig

Zaterdag is het 15 jaar geleden dat Frank Vandenbroucke overleed. Nico Mattan probeert de herinnering aan de flamboyante renner in leven te houden.

Hij had een leven vol glamour, maar ook enkele schandalen. Amper 34 jaar oud was Frank Vandenbroucke toen hij vijftien jaar geleden overleed in Senegal.

Nico Mattan blijft de herinnering aan zijn kompaan levendig houden. “Frank schiet nog heel regelmatig door mijn hoofd. We waren beste maten, hé. We zijn dat nog altijd, op een zekere manier.”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Mattan beheert de Instagrampagina VDB Forever. Daar past hij regelmatig nog eens een foto van Frank Vandenbroucke. “Je kan niet geloven hoeveel reactie daar telkens op komt.”

Onder de volgers ook een heel bekende renner van tegenwoordig. “De pagina heeft net geen 15.000 volgers, met Wout van Aert als een van de actiefste likers. Schoon toch, dat Frank Wout inspireert.”

Mattan wil enkele clichés over zijn vriend de wereld uit helpen. “Er hangt een beeld van feestbeest en liefhebber van vrouwelijk schoon rond hem. Maar Frank dronk amper alcohol en zou nooit zelf op een dame afstappen. Al was hij er wel graag bij. Net als ik.”