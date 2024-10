Michel Wuyts ziet Mathieu van der Poel voor stevige stunt zorgen op het WK veldrijden

Het veldritseizoen gaat zaterdag van start in Beringen. Zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die nog genieten van wat rust.

Op Wout van Aert en Mathieu van der Poel is nog even wachten voor ze het veld induiken. En de vraag is maar of ze wel in het veld te zien zullen zijn deze winter. Al is hun situatie natuurlijk wel anders.

Van Aert moest begin september al een punt zetten achter zijn seizoen door zijn zware valpartij in de Vuelta. Hij zit ondertussen weer op de fiets, maar de vraag is wanneer hij opnieuw het veld zal induiken.

"Volgens mij zal Wout een tiental veldritten afwerken", zegt Michel Wuyts bij HLN. Vorig seizoen reed Van Aert negen crossen, twee seizoenen geleden waren dat er veertien. Dat ligt dus in de lijn van de verwachtingen.

Beperkt programma Van der Poel?

Wuyts verwacht dat wereldkampioen Van der Poel het wel anders zal aanpakken. "Ik denk dat hij enkel in Benidorm en in Hoogerheide aan de start zal verschijnen om zich klaar te stomen voor het WK", stelt Wuyts.

Kan Van der Poel met slechts twee wedstrijden in benen toch voor de zevende keer wereldkampioen worden? Zdenek Stybar werd in 2014 wereldkampioen veldrijden met slechts zes wedstrijden op de teller. Doet Van der Poel nog straffer?