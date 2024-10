Het onverwachte keerpunt: Lotte Kopecky herrijst als een feniks na de val

Zaterdag kwam Lotte Kopecky in de Simac Ladies Tour zwaar ten val in de voorlaatste rit. De wereldkampioen heeft er gelukkig geen zware blessures aan over gehouden en dus kon ze zondag gewoon aan de start komen. Met succes!

In de voorbereiding op de massasprint ging het zaterdag mis in de voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour. Wereldkampioene Lotte Kopecky was een van de slachtoffers van een zware valpartij.

Kopecky kwam met een geschaafde schouder of de meet, maar ook met een pijnlijke grimas op haar gezicht. Er werden geen breuken vastgesteld en dus kon Kopecky zondag gewoon haar kansen gaan in de slotetappe.

Lotte Kopecky regelt de sprint met overmacht

Mét succes overigens. Onderweg naar Arnhem was het Silke Smulders die minuten voorsprong pakte op het peloton. Uiteindelijk haalde ze het echter niet en dus kregen we een sprint.

🚴🇳🇱 | Silke Smulders redt het niet, net niet... Lotte Kopecky wint in Arnhem, voor Wiebes, en dus pakt de Belgische ook het klassement! Wat een ontknoping! 🙌🇧🇪​ #SimacLadiesTour​



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Ppxw3m32Uh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 13, 2024

Lorena Wiebes trok voor de gelegenheid de sprint aan voor Lotte Kopecky, omdat zij door de bonificatieseconden nog naar de eindoverwinning zou kunnen springen.

En dat zou lukken, want met een machtige eindshot was het uiteindelijk Kopecky die de zege pakte én ook over Koch sprong in het eindklassement.