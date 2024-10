Ryan Kamp reageert nu ook zelf op het incident met Eli Iserbyt in Beringen

Het incident tussen Eli Iserbyt en Ryan Kamp was het gespreksonderwerp na de cross in Beringen. Ook de Nederlander heeft nu gereageerd op het incident.

In de vijfde van acht rondes ging het zaterdag helemaal mis in de Exact Cross in Beringen. Nederlander Ryan Kamp en Eli Iserbyt gingen zij aan zij naar beneden in een kleine afdaling en kwamen ook allebei ten val.

Iserbyt botste tegen een houten paaltje en revancheerde zich ook op de fiets van Kamp. Hij stampte hard op het achterwiel van Kamp, de fiets van de Nederlander was te beschadigd om nog ver mee te rijden.

Kamp reageert op incident in Beringen

Volgens Iserbyt was zijn actie een reactie op iets wat Kamp had gezegd, veel wilde de Nederlander er zelf niet over kwijt. Het slimste is om niets te zeggen. Daar komen slechtere dingen van", zei Kamp bij HLN.

Om uiteindelijk toch wat meer te reageren. "We zaten naast elkaar in de bocht, meer is er niet gebeurd. Er was contact, maar dat hoort bij cross, vind ik wel. Meer ga ik er niet over zeggen. Het is goed zo."

Iserbyt kreeg van de UCI een boete van 100 Zwitserse frank (106 euro, nvdr.), verder lijkt het incident te zijn gesloten. Een verdere straf of een eventuele schorsing lijkt Iserbyt dan ook te ontlopen.