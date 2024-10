Hebben Remco en Oumi groot nieuws te melden? "Mochten er kindjes van komen..."

Remco Evenepoel won dinsdag de Kristallen Fiets. Een nieuwe trofee voor onze landgenoot.

Hij kon er zelf door ziekte niet bij zijn, dinsdagavond op het Gala van de Kristallen Fiets. CEO Patrick Lefevere nam de trofee van zijn poulain dan maar in ontvangst.

Het zal voor Evenepoel stilaan tijd worden om bij te bouwen, met al die prijzen die hij pakt. “Momenteel hebben we niet zóveel plaats thuis”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Dus schuilen ze voorlopig netjes en stofvrij in een doos, in de kast. Maar zodra er ruimte komt, ben ik van plan om mijn eigen kleine 'sportmuseumke' te creëren. Met mijn belangrijkste trofeeën, medailles en shirts in. Mochten er dan ooit kindjes van komen, krijgen ze een beeld van wat papa allemaal heeft gerealiseerd in zijn leven.”

Groot nieuws blijkbaar bij Remco en Oumi? “Nee, nee. Zeker niet. Daar is het nog te vroeg voor. Maar 't wordt sowieso een mooie herinnering voor ons én voor hen. Na het WK moest ik toevallig mijn doos met podiumtruien nog eens uithalen. En drong het besef door hoe speciaal dat allemaal is.”

Evenepoel heeft nu haast alle gouden medailles beet. Enkel het EK op de weg ontbreekt nog. In 2025 wordt in de Franse Ardèche-Drôme gereden, dat oogt wel een parcours voor Evenepoel. “Ja en geprogrammeerd de week na het WK. Dat past wel in mijn planning.”