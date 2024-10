Vierde Kristallen Fiets brengt Evenepoel in imposant rijtje: "Kleine coureurs hé"

Remco Evenepoel veroverde begin deze week zijn vierde Kristallen Fiets. En hij is nog lang niet van plan om te stoppen met prijzen verzamelen.

Het was eigenlijk niet moeilijk om te weten welke Belgische renner met de Kristallen Fiets zou gaan lopen. Het was alleen uitkijken hoeveel voorsprong Remco Evenepoel zou hebben.

Onze landgenoot was in Kruisem echter niet aanwezig om zijn prijs af te halen. Patrick Lefevere haalde die in zijn naam af. “Ik heb in de nacht van maandag op dinsdag serieuze koorts gemaakt. En ben serieus ziek opgestaan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Met een vierde Kristallen Fiets staat Evenepoel naast andere grote renners als Tom Boonen, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet.

“Kleine coureurs, hé”, lacht Evenepoel. “Nee, grapje. Dat zijn natuurlijk heel mooie namen om bij aan te schuiven. En misschien krijg ik in de nabije toekomst wel de kans om de absolute recordhouder te worden. Hoeveel telt Johan Museeuw er? Vijf?”

Dat klopt inderdaad. “Wel, zes is niet zó veraf meer. Ik heb nog een jaar of tien, twaalf te gaan. Dus denk ik dat dat zeker moet kunnen. Het zou geweldig zijn. Want ik vind de Kristallen Fiets een zeer prestigieuze prijs.”