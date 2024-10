Stevige complimenten voor Van der Poel: "Je kunt van hem zeggen wat je wil, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel geniet sinds het WK gravel van zijn offseason. Dat doet de Nederlander in alle stilte na een druk seizoen waarin hij opnieuw goed presteerde.

Na het WK gravel zette Mathieu van der Poel een punt achter zijn wegseizoen. In Leuven pakte de Nederlanders de regenboogtrui, maar veel hebben we niet gezien van de Nederlander de voorbije weken.

"Mathieu doet buiten beeld in alle rust verder", zegt Jelle Vanendert bij Het Belang van Limburg. We zagen Van der Poel de voorbije dagen op de golfbaan en ook in zijn regenboogtrui van het gravel met Freddy Ovett.

Van der Poel met details bezig

Van der Poel won dit seizoen de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als wereldkampioen. Op het WK op de weg werd Van der Poel derde, ondanks het zware parcours in Zürich.

Vanendert is dan ook onder de indruk van Van der Poel. "Je kunt van hem zeggen wat je wil: als hij er moet staan, staat hij er. Zijn voorjaar was verbluffend en op het WK stond hij scherper dan ooit. Hij is duidelijk bezig met de details."

Die klassiekers in het voorjaar zullen wellicht opnieuw het doel worden van Van der Poel. In de Ronde van Vlaanderen zal Van der Poel wel opnieuw Tadej Pogacar als concurrent hebben. De Sloveen won in 2022 de Ronde van Vlaanderen.