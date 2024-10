Dopinggebruik bij Tadej Pogacar? Twee Belgische ex-renners schatten het in

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De prestaties van Tadej Pogacar zijn verbazingwekkend. Al snel valt dan ook in één adem alweer het woord doping.

De Tour de France staat elk jaar meer en meer in the picture. Ook dit jaar was het grootste wielerevent ter wereld een heel bijzondere editie.

Tadej Pogacar reed iedereen van het kastje naar de muur en won de ronde met veel overwicht en voorsprong in het algemene klassement. Al doet dat ook weer de nodige twijfel rijzen.

Tourbaas Christian Prudhomme zei enkele weken vlakaf dat hij er geen mening over kan hebben. Van zodra er bovenmenselijke inspanningen gebeuren wordt het verleden opnieuw bovengehaald en valt het woord dopinng.

“Ik luisterde vandaag naar een podcast over die marathonloopster die onlangs 2u09 liep. Die deed dat eenmalig”, klinkt het in Het Belang van Limburg bij Johan Vansummeren. “Pogacar flikt het keer op keer. Ik steek voor niemand mijn hand in het vuur, maar een Tourwinnaar…”

“…die wordt serieus gecontroleerd”, antwoordt Jelle Vanendert. “Er is dit jaar geen enkele atleet zo vaak gecontroleerd als Pogacar. Zonder twijfel. Want wielrennen wil schoner zijn dan schoon. Wielrennen is de enige sport…”

Vansummeren knikt, maar vult de zin ook aan. “…waarbij de atleten voor hun eigen dopingcontroles betalen”, klinkt het.