Wat als Wout van Aert niet geblesseerd was: Zo ging het EK in Limburg verlopen zijn

Wout van Aert heeft er een pechseizoen op zitten. Onze landgenoot kwam in 2024 twee keer zwaar ten val, met alle gevolgen van dien.

Wout van Aert heeft dit jaar twee keer een groot kruis over zijn doelstellingen moeten maken. Onze landgenoot beleefde twee absolute horrorcrashes.

De eerste keer kwam hij ten val in Dwars door Vlaanderen. Daardoor moest hij forfait geven voor zijn belangrijkste doelstellingen van het jaar: geen Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Hij miste daardoor ook de Giro d’Italia, waardoor hij uiteindelijk voor de Tour de France en de Vuelta koos. Maar ook in die laatste ging het helaas verkeerd voor Van Aert.

Met de groene trui om de schouders en ook de bollentrui in handen ging het fout in een afdaling. Daardoor moest Van Aert een punt achter zijn seizoen zetten. Dat betekende geen EK en WK meer.

Nochtans was het EK van 11 tot 15 september in ons land. Een ideale situatie om je te laten zien aan de Belgische supporters. De organisatie was top.

“Vijf dagen lang heb ik genoten”, vertelt Johan Vansummeren aan Het Belang van Limburg. “We hebben strijd gezien. Ik vind dat wij het maximale uit onze provincie hebben gehaald.”

En Vansummeren had eigenlijk een scenario met Van Aert in zijn hoofd, mocht hij niet geblesseerd zijn. “Ik ben ervan overtuigd dat als Wout was recht gebleven in Spanje, hij in de vluchtersgroep met Van der Poel en Pedersen had gezeten en vervolgens om de Europese titel had gesprint.”