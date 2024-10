🎥 OFFICIEEL: Nieuwe ploeg stelt Demi Vollering eindelijk voor in prachtige video

Dat Demi Vollering SD Worx-Protime zou verlaten was al bijzonder lang duidelijk. Tijdens Dwars door Vlaanderen maakte de Nederlandse ploeg dat nieuws zelf bekend. Dat Vollering naar FDJ-SUEZ zou trekken was ook al een tijdje duidelijk.

De Franse ploeg heeft nu eindelijk de transfer van Vollering aangekondigd. De Nederlandse heeft een contract getekend voor twee jaar en vindt onder meer ploegleider Lars Boom terug, die ook de overstap maakte van SD Worx-Protime.

De aankondiging van de transfer van Vollering deed FDJ-SUEZ in een prachtige video op haar sociale media. Op de ploegwebsite gaf Vollering nog wat meer uitleg over haar overstap naar het Franse team.

"Vanaf de eerste ontmoeting met het team van FDJ-SUEZ had ik meteen een goed gevoel. Die glimlach kon ik niet meer van mijn gezicht krijgen. Ik ben blij dat ik dit avontuur kan aangaan, iets nieuws beleef en mezelf opnieuw ontdek in dit team."

"Ik heb altijd van de collectieve geest van FDJ-SUEZ en zijn offensieve racementaliteit gehouden. We hebben een geweldig team en ik ben ervan overtuigd dat er grote dingen op ons wachten."

It all begins with a single note. @demivollering commits with the team until 2026. ✍️✨#DemiVollering #FDJSUEZ #ItAllBegins pic.twitter.com/hnF3AyQQ1h