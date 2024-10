Lars van der Haar bijzonder kritisch voor zichzelf na derde plaats in Overijse

Lars van der Haar reed in Overijse naar de derde plaats. Toch was de Nederlander daar niet echt tevreden mee achteraf.

Na zijn overwinning in de Nacht van Woerden afgelopen dinsdag sloeg Lars van der Haar zaterdag de Exact Cross in Heerderstrand over. Zondag kwam hij wel aan de start in Overijse, waar hij op vijf seconden derde werd.

Toch was de Nederlander daar niet echt tevreden mee. "Ik denk namelijk dat ik veel beter was dan ik heb laten zien", zei Van der Haar achteraf. "Ik was wat te bang om wat te doen. De benen voelden niet hoe ik wilde dat ze voelden."

"Maar toen het echt hard ging, voelde ik dat ik nog steeds hard kon gaan op de beklimmingen. Ik kon terugkomen na fouten. Als ik meer had gekoerst, was er misschien meer mogelijk geweest. Maar als je ziet wat Thibau vandaag heeft gedaan, maakt dat voor het team niet uit."

Doet Van der Haar beter in Koppenbergcross?

"Misschien is een slechte generale repetitie goed voor de Koppenberg", doelt hij op de Koppenbergcross van vrijdag. "Ik denk dat ik gewoon iets meer vertrouwen moet hebben in mezelf. De benen zijn soms beter dan ze voelen."

Vrijdag staat de Koppenbergcross dus op het programma, waar Van der Haar de afgelopen vier edities telkens op het podium stond. In 2022 won de Nederlander ook na een spannend duel met Eli Iserbyt.