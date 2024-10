Nu al watertanden: Tour de France 2025 pakt uit met groot nieuws, Evenepoel, Pogacar en Vingegaard weten wat gedaan

Na de voorstelling van het parcours voor de vrouwen moest uiteraard ook de Tour de France 2025 bij de mannen voorgesteld worden. Evenepoel, Pogacar en Vingegaard hebben boeiend nieuws mogen vernemen.

Op de voorstelling van de Tour de France 2025 in Parijs is immers duidelijk geworden dat de iconische Mont Ventoux opnieuw zijn opwachting maakt. Dat is natuurlijk een beklimming met een enorm rijke Tour-geschiedenis. Ondertussen is het toch al van 2016 geleden dat er in de Tour een aankomst boven op de Ventoux lag.

Het zal voor Remco Evenepoel een grote uitdaging worden om op de steile stroken van de Ventoux Pogacar en Vingegaard bij te benen, maar anderzijds is het nu al iets om naar uit te kijken. Zowel voor hen als voor het wielerpubliek. Sowieso mogen we rekenen op een supergemotiveerde Evenepoel, want de Tour wordt weer het grote doel van zijn seizoen.

Evenepoel zal vlakke tijdrit omcirkelen

Daarnaast is er nog een extra reden waarom alle Belgische deelnemers erop gebrand zullen zijn om zich te laten zien. De Tour van 2025 start in het Franse Lille, vlak bij de grens met België. Dat was al langer bekend. Nu zijn ook de details van het hele parcours ingevuld. Het Tourpeloton trekt van Noord-Frankrijk naar Romandië en daar wacht ook een belangrijke afspraak voor Evenepoel.

Here it is, the official route of the #TDF2025!



Voici le parcours officiel du #TDF2025 !

Etape 5 / Stage 5 - #TDF2025

@CaenOfficiel - @CaenOfficiel 33 km



A flat first ITT, just right for the specialists!



Un premier chrono plat, taillé pour les spécialistes !

In de individuele tijdrit van 33 kilometer zou hij zijn slag moeten kunnen slaan. Via Bretagne gaat het dan naar de Pyreneeën, waar nog eens de tijdritfiets van stal gehaald mag worden. Het betreft dan wel een klimtijdrit. naar Peyragudes. De echte klimgeiten zullen in die tijdrit misschien meer weerstand kunnen bieden. De zestiende etappe komt aan op de Ventoux.

Opnieuw finish in Parijs

Hopelijk is het niet zo dat renners zoals Froome destijds naar boven moeten lopen. De Gendt won in 2016. Uitkijken of een Belg in zijn voetsporen kan treden. Nadat het vorig jaar niet mogelijk was om in Parijs te eindigen, zal er nu wel weer gefinisht worden op de Champs-Elysées.