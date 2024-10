Tadej Pogacar doet een boekje open over de rivaliteit met Jonas Vingegaard

De voorbije vier edities van de Tour de France stonden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard telkens op één en twee op het podium. Tussen de twee is er wel veel respect.

In 2021 won Tadej Pogacar de Tour voor Jonas Vingegaard, in 2022 en 2023 draaide Vingegaard de rollen om en won hij twee keer op rij voor Pogacar. De Sloveen trok dit jaar nog eens aan het langste eind en won zijn derde Tour.

Al vier jaar zorgen Pogacar en Vingegaard voor spannende duels in de Tour. "De rivaliteit met Jonas is er, maar er is ook veel respect", zegt Pogacar bij Tutto Bici Web. "Hij is een geweldige tegenstander, hopelijk ook volgend jaar."

"Hij zal zeker iemand zijn om in de gaten te houden", stelt Pogacar. Vingegaard begon onlangs al opnieuw met trainen nadat hij eind augustus al een punt zette achter zijn seizoen. De Deen wil dus opnieuw een uitdager worden van Pogacar.

Pogacar over zijn boerenjaar 2024

Voor Pogacar zelf was 2024 een uitzonderlijk jaar met zeges in de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour en het WK op de weg. "Ik had nooit gedacht dat ik het beter zou doen dan de voorgaande seizoenen."

"Als ik zo doorga, denk ik dat ik een soort nalatenschap kan achterlaten, maar op dit moment denk ik daar niet aan. Ik wil gewoon genieten van de race en plezier hebben op de fiets en dan zie ik wel wat er in de toekomst gebeurt, want nu probeer ik in het moment te leven."