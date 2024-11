Primoz Roglic heeft geen hoop meer op eindzege in de Tour de France en zegt ook waarom

Primoz Roglic (35) is stevig onder de indruk van zijn jongere landgenoot Tadej Pogacar (26). Hij ziet de toekomst dan ook niet erg rooskleurig in.

Met een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe wilde Primoz Roglic dit jaar nog eens een gooi doen naar de eindzege in de Tour de France. De Sloveen moest door een valpartij echter opnieuw opgeven.

Ook in 2021 en 2022 reed Roglic de Tour niet uit, in 2023 werd hij niet geselecteerd door Jumbo-Visma. De laatste keer dat de Sloveen de Tour uitreed dateert zo al van 2020, toen Pogacar hem op de voorlaatste dag uit het geel reed.

Roglic ziet onklopblare Pogacar

Roglic beseft dan ook dat een eindzege in de Tour bijzonder moeilijk zal worden. "Ik wil graag winnen, maar de realiteit is duidelijk. Tadej koerste op een ander niveau dit jaar", zegt Roglic bij Cycling Weekly.

"Op dit moment is hij gewoon echt onverslaanbaar. Het is alleszins bijzonder moeilijk om de strijd aan te gaan met hem. Al weet je ook niet hoe het volgend jaar zal zijn. Misschien is hij zelfs nog beter", stelt Roglic.

Toch is een eindzege in de Tour geen must meer voor Roglic. "Ik ben heel blij met mijn palmares. Er is geen enkele koers die ik nog moet winnen. Het zal mijn carrière niet veranderen. Het zou mooi zijn om de Tour te kunnen winnen, maar zonder die eindzege op mijn palmers is het ook goed."