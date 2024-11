Liefde van Victor Campenaerts voor Wout van Aert is blijkbaar toch niet zo groot

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Victor Campenaerts maakt de overstap van Lotto Dstny naar Visma Lease a Bike. Daar zal hij ook met Wout van Aert moeten samenwerken.

Toen Visma Lease a Bike de komst van Victor Campenaerts aankondigde, liet onze landgenoot meteen zijn grote droom weten. En die is niet min.

“Ik droom ervan om naast de gele trui over de Champs Elysées te paraderen. Ik ben altijd onder de indruk geweest van de autoriteit die de ploeg van de klassementsleider uitstraalt in de Tour”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

De ploeg van de leider in de Tour bepaalt hoe een etappe verloopt, of er een ontsnapping komt of niet. Dat zorgt voor enorm veel respect.

De kans is ook groot dat Campenaerts echter in de klassiekers zal moeten werken voor Wout van Aert. Goede vrienden zijn het niet, eerder collega’s.

“We kunnen goed met elkaar opschieten, maar ik kan niet zeggen dat we elke week samen naar een restaurant gaan”, lacht Campenaerts. “Tiesj Benoot daarentegen is een echte vriend. Hij woont maar vijf kilometer bij me vandaan en onze vriendinnen kunnen het heel goed met elkaar vinden.”