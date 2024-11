Lotte Kopecky krijgt stevige waarschuwing van nieuwe Nederlandse bondscoach

In Nederland is ex-renner Laurens ten Dam aangesteld als nieuwe bondscoach bij de vrouwen. En de opdracht van Ten Dam is dan ook duidelijk.

De Nederlandse vrouwen hebben er de afgelopen jaren soms een boeltje van gemaakt op kampioenschappen. Zo ook op het WK in Zürich, waar Vollering haar landgenotes Vos en Markus loste door op kop te rijden. Vollering wilde zelf graag winnen, maar in de sprint maakte ze geen schijn van kans en werd ze pas vijfde. Lotte Kopecky kon haar tweede regenboogtrui op rij pakken, terwijl ze zeker niet de beste was op het WK. Ten Dam stuurt waarschuwt richting Kopecky Met de aanstelling van Laurens ten Dam als bondscoach van de Nederlandse vrouwen willen ze orde op zaken stellen bij de noorderburen. En Ten Dam zal ook harde keuzes maken, waarschuwt hij nu al. "We gaan vooraf goed doorspreken: dit wordt jouw taak, waarmee je dan akkoord gaat of niet. Kom je die taak niet na, dan ben je er bij wijze van spreken het jaar nadien niet meer bij", zegt hij bij Het Nieuwsblad En de Nederlanders willen opnieuw Kopecky kloppen. "Ja, eigenlijk wordt dat wel de bedoeling. Lotte en de andere buitenlanders natuurlijk. Maar natuurlijk: als wij straks alles goed gedaan hebben en Lotte wint toch, dan is het haar ook van harte gegund."