In tegenstelling tot vele anderen met Cavendish: "Goede relatie met hem gehad"

Mark Cavendish heeft dan toch een punt achter zijn carrière gezet. Dat deed hij met een overwinning in Singapore.

Al een tijdje werd gedacht dat Mark Cavendish zou stoppen met koersen. Toch bleef er altijd maar twijfel bestaan, tot de Brit zelf alle twijfel wegnam en zei dat het criterium in Singapore zijn last dance zou worden.

Cavendish werd een groot kampioen, al had hij de publieke opinie maar al te vaak niet mee. Die reputatie kreeg hij door vaak nukkige interview en ook een norse houding tegen heel wat wielersupporters.

“Zijn intelligentie speelde hem soms parten; zeker tijdens interviews had hij een handleiding”, vertelt Renaat Schotte aan Sporza. Vorige week nog had hij een gesprek met Cavendish.

“Ik heb het geluk gehad dat ik die handleiding vrij snel heb gevonden. Op dat vlak heb ik door de jaren heen wel een goede relatie met hem gehad. Je moest weten hoe je hem moest bespelen. Wanneer de vraag te gemakkelijk was, begon hij lang voor zich uit te staren en de interviewer symbolisch neer te bliksemen, bijvoorbeeld.”

Voor Schotte was het, als je wist hoe je hem moest benaderen, een zeer aangename kerel. Hetzelfde signaal is ook te horen bij het merendeel van de renners in het peloton.