Primoz Roglic dacht even aan stoppen met koersen: "Het was echt heftig"

Primoz Roglic wilde met zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe een gooi doen naar de eindzege in de Tour de France. Maar het draaide alweer uit op een ontgoocheling, die stevig binnen kwam bij de Sloveen.

Ondanks een contract tot eind 2025 verliet Primoz Roglic eind vorig jaar Visma-Lease a Bike en trok hij naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse ploeg wilde Roglic zijn droom van een zege in de Tour proberen waar te maken.

Want de voorbije jaren kende Roglic vooral pech in de Tour. In 2020 verloor hij op de voorlaatste dag de gele trui aan Tadej Pogar, in 2021 en 2022 moest Roglic opgeven na een val. In 2023 werd hij niet geselecteerd.

Roglic dacht even aan stoppen na val in de Tour

Roglic begon goed aan de Tour en stond na elf etappes op de vierde plaats. In de twaalfde etappe liep het mis en kwam Roglic ten val. De Sloveen verloor meer dan twee minuten, maar kwam de volgende dag niet meer aan de start.

En dat kwam binnen bij de Sloveen. "Het was echt heftig", zegt Roglic bij Het Nieuwsblad. "Ik was bijzonder ontgoocheld en ik wist zelfs niet meer of ik nog op de fiets zou kruipen", geeft de Sloveen toe.

Roglic kon zich wel herlanceren en mikte op een vierde eindzege in de Vuelta. "Daardoor kon ik alle twijfels en zorgen vergeten en uiteindelijk heb ik dat doel ook bereikt. Uiteindelijk werd het zo, met ook de eindwinst in de Dauphiné, toch nog een superseizoen."